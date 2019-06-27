Резервный борт с пассажирами разбившегося в Бурятии Ан-24 вылетел в Иркутск

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Резервный борт, прилетевший за пассажирами сгоревшего в Бурятии Ан-24, вылетел в Иркутск, сообщили РИА Новости в аэропорту Нижнеангарска.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, госпитализированы 9 человек. Возгорание потушено.

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Ранее в аэропорту сообщили, что авиакомпания "Ангара" отправит за пассажирами резервный Ан-26.