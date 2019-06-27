Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:12Z
https://ria.ru/20190627/1555975318.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155596/12/1555961238_7:0:1280:716_1036x0_80_0_0_66c0ef27e40ec46ff576d34a9acfb08c.jpg
РИА Новости

Резервный борт с пассажирами разбившегося в Бурятии Ан-24 вылетел в Иркутск

Вчера, 15:12
384
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Резервный борт, прилетевший за пассажирами сгоревшего в Бурятии Ан-24, вылетел в Иркутск, сообщили РИА Новости в аэропорту Нижнеангарска.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, госпитализированы 9 человек. Возгорание потушено.
Ранее в аэропорту сообщили, что авиакомпания "Ангара" отправит за пассажирами резервный Ан-26.
"Только что самолет вылетел в пункт назначения", - сказала собеседница агентства, не уточнив число пассажиров на борту.
Катастрофа Ан-24 в Бурятии
 / Перейти в фотобанк

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия / Перейти в фотобанк

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Перейти в фотобанк
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
001000
Обсудить 0
Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24Происшествия
Рекомендуем
Шесть жителей Тувы пойдут под суд за убийство семейной пары
РИА
Новости
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
Пассажиры разбившегося в Бурятии Ан-24 регистрируются на резервный борт
Лента
новостей
Число госпитализированных после крушения Ан-24 выросло до девяти человек
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
При авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии пострадал сотрудник наземных служб
Юрий Трутнев
Трутнев поручил аппарату полпредства в ДФО взять на контроль ЧП с Ан-24
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
Суд вынес приговор виновнику ДТП в Воронежской области с двумя погибшими
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Нижнеангарске ввели режим ЧС после крушения Ан-24
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Катастрофа Ан-24 в Бурятии
В Бурятии и Забайкалье перенесли выдачу дальневосточных гектаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния