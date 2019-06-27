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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД отметили подвижки по формированию конституционного комитета Сирии

Вчера, 15:08
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Есть позитивные подвижки по формированию конституционного комитета Сирии, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"На политическом треке сирийского урегулирования есть основания для оптимизма в том, что касается работы по завершению формирования и запуску конституционного комитета", - заявил он.
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Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМИД РФСирияРоссияВ мире
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