В МИД отметили подвижки по формированию конституционного комитета Сирии

"На политическом треке сирийского урегулирования есть основания для оптимизма в том, что касается работы по завершению формирования и запуску конституционного комитета", - заявил он.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.