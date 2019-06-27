Куратор "Гаража" возглавит филиал MoMA в Нью-Йорке

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Куратор московского Музея современного искусства "Гараж" Кейт Фаул назначена директором MoMA PS1 – подразделения Нью-йоркского музея современного искусства, Куратор московского Музея современного искусства "Гараж" Кейт Фаул назначена директором MoMA PS1 – подразделения Нью-йоркского музея современного искусства, сообщает Artnews.com.

До нее должность руководителя MoMA PS1, расположенного в районе Квинс на острове Лонг-Айленд, занимал Клаус Бизенбах. В прошлом году он перешел в филиал MoMA в Лос-Анджелесе.

"Взять на себя руководство MoMA PS1 на данном этапе его богатой истории — большая честь для меня, — рассказала Фаул. — Я с нетерпением жду начала сотрудничества с командой и правлением музея, чтобы создать плодотворную среду, в которой художники будут менять наш взгляд на мир".

Кейт Фаул начала работать в "Гараже" в 2013 году. Она успела организовать в музее выставки Урса Фишера, Луиз Буржуа, Ольги Чернышевой, Роберта Лонго, Дэвида Аджайе и других современных художников. Куратор также выступила устроителем Триеннале российского современного искусства в "Гараже".