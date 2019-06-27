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РИА Новости
Культура

Куратор "Гаража" возглавит филиал MoMA в Нью-Йорке

Вчера, 18:20
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКуратор Кейт Фаул
Куратор Кейт Фаул
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Куратор московского Музея современного искусства "Гараж" Кейт Фаул назначена директором MoMA PS1 – подразделения Нью-йоркского музея современного искусства, сообщает Artnews.com.
До нее должность руководителя MoMA PS1, расположенного в районе Квинс на острове Лонг-Айленд, занимал Клаус Бизенбах. В прошлом году он перешел в филиал MoMA в Лос-Анджелесе.
"Взять на себя руководство MoMA PS1 на данном этапе его богатой истории — большая честь для меня, — рассказала Фаул. — Я с нетерпением жду начала сотрудничества с командой и правлением музея, чтобы создать плодотворную среду, в которой художники будут менять наш взгляд на мир".
Кейт Фаул начала работать в "Гараже" в 2013 году. Она успела организовать в музее выставки Урса Фишера, Луиз Буржуа, Ольги Чернышевой, Роберта Лонго, Дэвида Аджайе и других современных художников. Куратор также выступила устроителем Триеннале российского современного искусства в "Гараже".
К своим новым обязанностям Фаул приступит в сентябре.
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КультураНовости культурыВыставкиГаражМоскваНью-Йорк (город)Ольга Чернышева
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