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РИА Новости

Неандертальцы оказались нелюдимыми домоседами, выяснили ученые

Вчера, 15:06
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© AP Photo / Martin MeissnerРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сравнение ДНК неандертальцев, живших в Европе и в Азии примерно 120 тысяч лет назад, показало, что древние люди не были склонны к далеким миграциям. Они крайне редко покидали свою родину и встречались с другими племенами своих родичей, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Это крайне удивительное открытие, которое очень сильно контрастирует с бурной историей современного человечества. В нашей истории было много массовых переселений народов, масштабных контактов между ними, вымираний определенных групп людей и прочих событий, связанных с миграциями", — рассказывает Кей Прюфер (Kay Pruefer) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями. Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.
Долгое время считалось, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, однако в 2009 году ученые восстановили геном первых "аборигенов" Европы и обнаружили, что ДНК большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов.
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Этот факт, а также наличие типично "человеческих" генов в геноме Homo neanderthalensis, отличающих их от "денисовцев" и других гоминид, заставили ученых гадать, как могли протекать контакты между предками людей и неандертальцами.
Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры их популяции были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.
Два года назад Прюфер и его команда расшифровали ДНК женщины-неандертальца, жившей в Европе, что дало им первую возможность сравнить, как отличались друг от друга европейские и азиатские популяции древних людей и проверить, контактировали ли они между собой. Их сравнение указало на то, что различия между ними действительно были, что заставило палеогенетиков искать еще более древние образцы ДНК европейских Homo neanderthalensis.
Кости подходящего качества, как отмечают ученые, им удалось обнаружить на двух стоянках древних людей, живших в центральных регионах Европы примерно 120 тысяч лет назад. Первая из них находится в знаменитой пещере Холенштайн-Штадель на юге Германии, где были найдены древнейшие скульптуры на Земле, и в пещере Складина в Бельгии.
Извлечение ДНК из них, благодаря тому, что в прошлом с этими останками обращались достаточно неаккуратно, было очень сложным делом, однако палеогенетики смогли решить эту задачу и получили достаточно полные версии ядерного генома и тех, и других неандертальцев.
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Эти данные генетики сравнили с более молодыми образцами "ископаемой ДНК" Homo neanderthalensis, чьи останки были найдены в России, Испании, Франции и Хорватии. Опираясь на эти денные, ученые составили "генеалогическое древо" для всех неандертальцев и попытались выяснить, как они контактировали друг с другом.
Изначально Прюфер и его коллеги ожидали, что более "современные" неандертальцы будут ближе друг к другу, чем к древним представителям своего рода, что было бы справедливо, если первые жители Европы и Азии периодически обменивались генами.
В реальности это было не так, несмотря на временной разрыв в 50-80 тысяч лет. Последние неандертальцы из пещер Хорватии и Испании были больше похожи в генетическом плане на древних европейцев из Германии и Бельгии, чем на современных им обитателей Алтая и других регионов Азии.
Все это означает, что предки европейских и азиатских неандертальцев разделились более 150 тысяч лет назад и с тех пор их потомки фактически никогда не контактировали друг с другом, обитая в изолированных небольших группах.
Единственным исключением в этом отношении выступили обитатели Холенштайн-Штадель – в их митохондриальном геноме присутствуют намеки на то, что в далеком прошлом, более 200 тысяч лет назад, они контактировали с некой другой группой древних людей, не обязательно принадлежащей к числу неандертальцев.
С другой стороны, эти различия можно объяснить и тем, что обитатели юга Германии жили в полной изоляции и от их европейских "кузенов", и пока не понятно, какая из этих теорий ближе к истине, заключает ученый.
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генетиканеандертальцыэволюцияОткрытия - РИА НаукаГерманияЕвропаАзияРоссияРИА Наука
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