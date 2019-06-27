Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:02Z
https://ria.ru/20190627/1555974852.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/23/1555972373_0:254:2994:1938_1036x0_80_0_0_4c3168bebc18bb5456fd197ac0bee422.jpg
РИА Новости

Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса, заявили в посольстве

Вчера, 15:02
1011
© REUTERS / Zoubeir SouissiСотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
© REUTERS / Zoubeir Souissi
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Граждане России не пострадали при взрывах, которые в четверг днем прогремели в столице Туниса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.
"Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны. И на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Вчера, 13:47
СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе
Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что в результате второго взрыва у здания управления по борьбе с терроризмом могут быть погибшие. Пострадавшими на настоящий момент числятся 5-9 человек. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", при взрыве погиб один полицейский.
001211
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Тунис
В мире
Рекомендуем
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Лента
новостей
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
В столице Туниса прогремели два взрыва
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния