Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Граждане России не пострадали при взрывах, которые в четверг днем прогремели в столице Туниса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тунисе.

"Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны. И на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет", - сказал собеседник агентства.

Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.