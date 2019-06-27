Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Национальный банк Грузии подсчитал убытки национальной экономики из-за ожидаемого сокращения турпотока из России.

"Трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов", — отмечается на сайте банка.

Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. Официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5 процента ниже курса на среду.

В Нацбанке напомнил, что в Грузии действует плавающий курс валюты. "На курс валюты действуют разные внутренние и внешние факторы, в том числе ожидания. Соответственно, информация о возможном сокращении туристического потока из России, влияет и на валютный рынок", — говорится в релизе.

Кроме того, обесценивание национальной валюты влияет на импорт и экспорт.

"В таких ситуациях продажа иностранной валюты национальным банком лишь перенесет на время коррекцию, и масштабы окончательного обесценивания будут большими", — считают в Нацбанке Грузии.

Российско-грузинское отношения

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.