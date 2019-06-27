Экс-депутат грузинского парламента назвал русофобию неприемлемой

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Русофобия неприемлема для грузинского народа, заявил экс-депутат парламента Грузии Леван Пирвели на пресс-конференции "Тбилисский майдан: повторится ли в Грузии украинский сценарий".

В Тбилиси с 20 июня проводятся митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию.

"По отношению к грузинскому народу слово "русофобия" неприемлемо, потому что русофобия или вообще какая-то фобия – это когда один народ не любит другой народ и ты национально чувствуешь дискомфорт... Как таковой русофобии в Грузии нет и не может быть", - сказал Пирвели.

По его мнению, задачу разорвать все связи с Россией ставит перед собой только оппозиция в Грузии, но не официальные власти страны.