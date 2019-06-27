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РИА Новости

Экс-депутат грузинского парламента назвал русофобию неприемлемой

Вчера, 14:59
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Русофобия неприемлема для грузинского народа, заявил экс-депутат парламента Грузии Леван Пирвели на пресс-конференции "Тбилисский майдан: повторится ли в Грузии украинский сценарий".
В Тбилиси с 20 июня проводятся митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию.
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"По отношению к грузинскому народу слово "русофобия" неприемлемо, потому что русофобия или вообще какая-то фобия – это когда один народ не любит другой народ и ты национально чувствуешь дискомфорт... Как таковой русофобии в Грузии нет и не может быть", - сказал Пирвели.
По его мнению, задачу разорвать все связи с Россией ставит перед собой только оппозиция в Грузии, но не официальные власти страны.
"Почему все хотят вводить тренд русофобии? Так можно комплексовать, что все нас не любят. То, что есть оппозиция, у которой абсолютно политические задачи, разрушить все связи между Россией и Грузией – это факт, который они сами подтверждают. У Грузии в этот момент есть власть, которая не поддерживает русофобские настроения, она на тормозах держит всю ситуацию. Но, к сожалению, это очень слабая власть и неизвестно, сколько она продержится", - добавил бывший депутат.
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