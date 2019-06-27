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РИА Новости

В Минздраве не готовы рекомендовать установку имплантов после рака груди

Вчера, 14:58
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Внешний блок "Медицина красоты"
Внешний блок Медицина красоты
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.
"Для того, чтобы делать объективные рекомендации, необходимы, соответственно, объективные результаты. Так как в настоящий момент количество осложнений таково, что оно составляет сотые, тысячные доли процента всех вмешательств сейчас конкретно дать предложения не представляется возможным", - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой во время круглого стола, посвященного проблеме безопасности использования имплантов, в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, за прошлый год было восемь обращений по поводу того, что развивались осложнения после применения грудных имплантов. "К великому сожалению из этих восьми обращений семь было отнесено к медицинским изделиям одного производителя. Поэтому вопросы, какие импланты нужно использовать для каждого конкретного пациента, должен решать специалист с учетом его индивидуальных особенностей", - сказал он.
О проблеме ведения статистики упомянула и главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.
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"На сегодняшний момент мы как раз делаем очень серьезную работу по получению возможности получения достоверной статистики. У нас, к сожалению, сейчас нет возможности получить достоверную статистику по количеству выполняемых операций с использованием эстетической, пластической и реконструктивной хирургии", - рассказала Мантурова.
Сейчас разрабатываются предложения по этой части для Минздрава РФ, добавила она.
Заместитель министра здравоохранения также озвучил позицию ведомства по необходимости установки имплантов. В министерстве считают, что импланты могут помочь психологической реабилитации женщины после перенесенного онкологического заболевания. Женщине важно оставаться женщиной, чувствовать себя красивой, и в этом случае импланты помогут ей легче перенести последствия тяжелого лечения, считает Краевой.
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