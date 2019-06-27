В Минздраве не готовы рекомендовать установку имплантов после рака груди

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.

"Для того, чтобы делать объективные рекомендации, необходимы, соответственно, объективные результаты. Так как в настоящий момент количество осложнений таково, что оно составляет сотые, тысячные доли процента всех вмешательств сейчас конкретно дать предложения не представляется возможным", - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой во время круглого стола, посвященного проблеме безопасности использования имплантов, в МИА "Россия сегодня".

По его словам, за прошлый год было восемь обращений по поводу того, что развивались осложнения после применения грудных имплантов. "К великому сожалению из этих восьми обращений семь было отнесено к медицинским изделиям одного производителя. Поэтому вопросы, какие импланты нужно использовать для каждого конкретного пациента, должен решать специалист с учетом его индивидуальных особенностей", - сказал он.

О проблеме ведения статистики упомянула и главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.

"На сегодняшний момент мы как раз делаем очень серьезную работу по получению возможности получения достоверной статистики. У нас, к сожалению, сейчас нет возможности получить достоверную статистику по количеству выполняемых операций с использованием эстетической, пластической и реконструктивной хирургии", - рассказала Мантурова.

Сейчас разрабатываются предложения по этой части для Минздрава РФ, добавила она.