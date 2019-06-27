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РИА Новости

Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра

Вчера, 14:54
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АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. Греция подписала с международным консорциумом договор о предоставлении права на разведку и добычу углеводородов в морских районах "Западный Крит" и "Юго-Западный Крит", сообщило греческое министерство энергетики и окружающей среды.
В консорциум вошли Total (40%), ExxonMobil (40%) и греческая компания Hellenic Petroleum (20%).
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С приветствием на церемонии подписания выступил премьер-министр Алексис Ципрас, заявивший, что это исторический день, так как Греция делает большой и решительный шаг к использованию своего энергетического богатства.
"Сегодня Греция, которая является важнейшим энергетическим узлом в Восточном Средиземноморье и на Балканах, начинает реализацию плана по ее превращению в энергопроизводящую страну", - сказал премьер. По его словам, подписание контракта знаменует собой продолжение крупных инвестиций в страну и вотум доверия к потенциалу Греции и ее экономике.
По словам Ципраса, интерес к разведке на Крите связан с открытием крупных месторождений углеводородов в Египте, Израиле и на Кипре, в основном природного газа.
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Со стороны греческого государства контракты подписали министр окружающей среды и энергетики Йоргос Статакис и председатель и управляющий директор греческой компании по управлению углеводородами (YEDE) Яннис Басиас.
Для проведения геологоразведочных работ еще в 2017 году были определены районы площадью 20,058 тысячи квадратных километров к западу от Крита и 19,868 тысячи квадратных километров к юго-западу от острова.
Период исследования длится восемь лет (с возможностью продления), в это время будут проведены сейсмические и геохимические исследования, а также бурение на глубину 4 тысячи метров (включая толщу воды). В соглашении определены природоохранные мероприятия.
Греция получит в каждом морском районе по 1,5 миллиона евро при подписании контракта (signature bonus), сборы из расчета поверхности (surface fees) около 2,5 миллиона евро на трех этапах исследований в течение 8 лет, а в период эксплуатации Греции полагаются роялти, плата в размере 200 евро за каждый квадратный километр площади ежегодно, дополнительные средства в зависимости от объема добычи.
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Кипр
ExxonMobilАлексис ЦипрасTotalГрецияЭкономика
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