Американка умерла после нападения нескольких акул у Багамских островов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько акул напали на жительницу Калифорнии, когда она занималась подводным плаванием в водах Багамских островов вместе с семьей, от полученных увечий она скончалась, сообщает Несколько акул напали на жительницу Калифорнии, когда она занималась подводным плаванием в водах Багамских островов вместе с семьей, от полученных увечий она скончалась, сообщает WPLG Local со ссылкой на местную полицию и на госдепартамент.

Следователи полагают, что на 21-летнюю студентку Джордан Линдси (Jordan Lindesey) напали три акулы. Полицейские отметили при этом, что родители девушки видели приближающихся акул и кричали, чтобы предупредить ее, но она не им не ответила.

"Мы можем подтвердить, что гражданка США скончалась на Багамах от полученных травм после нападения акул 26 июня", - передает телеканал слова представителя госдепартамента.

Полиция также уточнила, что акулы оторвали девушке правую руку. Кроме того, были зафиксированы укусы на левой руке, на ногах и на ягодицах. После инцидента пострадавшую доставили на берег, а затем в больницу, где, по данным правоохранительных органов, она скончалась.