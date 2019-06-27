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РИА Новости

Американка умерла после нападения нескольких акул у Багамских островов

Вчера, 14:53
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько акул напали на жительницу Калифорнии, когда она занималась подводным плаванием в водах Багамских островов вместе с семьей, от полученных увечий она скончалась, сообщает WPLG Local со ссылкой на местную полицию и на госдепартамент.
Следователи полагают, что на 21-летнюю студентку Джордан Линдси (Jordan Lindesey) напали три акулы. Полицейские отметили при этом, что родители девушки видели приближающихся акул и кричали, чтобы предупредить ее, но она не им не ответила.
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"Мы можем подтвердить, что гражданка США скончалась на Багамах от полученных травм после нападения акул 26 июня", - передает телеканал слова представителя госдепартамента.
Полиция также уточнила, что акулы оторвали девушке правую руку. Кроме того, были зафиксированы укусы на левой руке, на ногах и на ягодицах. После инцидента пострадавшую доставили на берег, а затем в больницу, где, по данным правоохранительных органов, она скончалась.
Подчеркивается также, что расследование продолжается. Департамент рыбного хозяйства планирует произвести оценку района происшествия, чтобы определить его безопасность для купания.
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Багамские ОстроваСШАВ мире
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