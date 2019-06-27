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РИА Новости

В Минкавказа заявили, что Евкуров доказал перспективность Ингушетии

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров за 11 лет на посту главы республики доказал свою эффективность и перспективность региона, который теперь активно развивается, считает глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В четверг полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил Калиматова властям Ингушетии.
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"Юнус-Бек Евкуров на посту главы Республики Ингушетия, которую он возглавлял на протяжении 11 лет, доказал не только свою эффективность, но и перспективность региона. Юнус-Бек Баматгиреевич - достойный сын ингушского народа, Ингушетии, достойный сын великой России, русский генерал, который своими делами доказал, что Республика Ингушетия - хороший, перспективный регион, который сейчас набирает обороты и активно развивается", - приводятся слова министра в его обращении, размещенном на сайте Минкавказа в четверг.
По словам Чеботарева, именно при Юнус-Беке Евкурове в республике построены крупные социальные объекты: образовательные, спортивные и культурные. "И многое, что еще не построено, но им заложено, и в ближайшее время будет реализовано - это все заслуга Юнус-Бека Баматгиреевича и его команды", - говорится в обращении.
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Сергей ЧеботаревМинкавказЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияСеверо-Кавказский ФОПолитика
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