В Минкавказа заявили, что Евкуров доказал перспективность Ингушетии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ушедший в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров за 11 лет на посту главы республики доказал свою эффективность и перспективность региона, который теперь активно развивается, считает глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В четверг полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил Калиматова властям Ингушетии.

"Юнус-Бек Евкуров на посту главы Республики Ингушетия, которую он возглавлял на протяжении 11 лет, доказал не только свою эффективность, но и перспективность региона. Юнус-Бек Баматгиреевич - достойный сын ингушского народа, Ингушетии, достойный сын великой России, русский генерал, который своими делами доказал, что Республика Ингушетия - хороший, перспективный регион, который сейчас набирает обороты и активно развивается", - приводятся слова министра в его обращении, размещенном на сайте Минкавказа в четверг.