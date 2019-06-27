В Белгородской области мужчина застрелил пенсионерку и ее внука

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Правоохранители разыскивают мужчину, который в Белгородской области застрелил пожилую женщину, ее 10-летнего внука, а также ранил бывшую сожительницу и мужчину рядом с ней, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, вечером 26 июня 2019 года 37-летний житель Алексеевского района вошел с огнестрельным оружием в квартиру к бывшей сожительнице.

"Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее 10-летнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил", - говорится в сообщении.

СК возбудил дело об убийстве двух человек.