В Крыму призвали не верить сообщениям о высоких ценах на отдых

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости . Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха на полуострове недостоверными и призвал не верить им.

"В последнее время в СМИ проходила информация о высоких ценах на отдых в Крыму, которая не соответствует действительности. Могу сказать, что минимальная стоимость недельного отдыха с авиаперелетом и размещением для самостоятельных путешественников составляет примерно 39 тысяч рублей, а для организованных туристов - около 30 тысяч рублей", - сказал министр.