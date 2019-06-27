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РИА Новости
Туризм

В Крыму призвали не верить сообщениям о высоких ценах на отдых

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха на полуострове недостоверными и призвал не верить им.
В этом году прирост турпотока составляет порядка 11-12%, это хорошая динамика, отметил чиновник.
"В последнее время в СМИ проходила информация о высоких ценах на отдых в Крыму, которая не соответствует действительности. Могу сказать, что минимальная стоимость недельного отдыха с авиаперелетом и размещением для самостоятельных путешественников составляет примерно 39 тысяч рублей, а для организованных туристов - около 30 тысяч рублей", - сказал министр.
По его мнению, открытие железнодорожного сообщения с Крымом положительно скажется на ценообразовании. Это приведет к снижению стоимости авиабилетов на полуостров.
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