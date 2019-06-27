Медведчук ожидает "бурной" реакции от Киева на встречу с главами ДНР и ЛНР

"Когда таких людей освобождают, это свидетельство того, что представители Донецка и Луганска нацелены на прямой диалог с Киевом. Это говорит о том, что они готовы идти на такие не популярные для себя меры", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что дальнейшая цель – добиться обмена всех установленных на всех установленных.