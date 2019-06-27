Медведчук ожидает "бурной" реакции от Киева на встречу с главами ДНР и ЛНР

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киев бурно отреагирует на его встречу с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
"Думаю, что реакция, как всегда, будет бурной", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее сообщалось, что передача пленных из ДНР и ЛНР пройдет в пятницу в Минске.
Медведчук отметил, что среди четырех пленных украинцев, которых ДНР и ЛНР в пятницу в Минске передадут киевской стороне, трое военнослужащих и одно гражданское лицо.
По его словам, решение ДНР и ЛНР освободить четырех пленных является важным гуманитарным актом с их стороны.
"Когда таких людей освобождают, это свидетельство того, что представители Донецка и Луганска нацелены на прямой диалог с Киевом. Это говорит о том, что они готовы идти на такие не популярные для себя меры", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что дальнейшая цель – добиться обмена всех установленных на всех установленных.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает.