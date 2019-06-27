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РИА Новости

К 2030 году изменение климата может привести к бедности 120 млн человек

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Вера КостамоЭксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя
Эксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 120 миллионов человек станут бедными к 2030 году из-за засух, наводнений и других природных явлений, связанных с изменением климата, говорится в специальном докладе Совета по правам человека ООН, опубликованном на этой неделе.
"Изменение климата может свести на нет последние 50 лет улучшений в области глобального здравоохранения и сокращения бедности. Семьи среднего класса в развитых странах могут стать бедными. По оценкам Всемирного банка, если действия не будут предприняты немедленно, к 2030 году в мире 120 миллионов человек окажется в нищете... Только в Южной Азии 800 миллионов человек живут в горячих климатических точках, к 2050 году условия их жизни только ухудшатся", - говорится в докладе.
Изменение климата, отмечают авторы доклада, ведет к изменению в продуктивности сельскохозяйственных культур, а повышение температуры океана меняет морские экосистемы, которые служат источником продовольствия для миллионов людей. Кроме того, изменение климата провоцирует распространение болезней в регионах, где ранее они не отмечались. Причиной этого служит изменение путей миграции насекомых.
Авторы доклада отмечают, что беднейшая часть населения планеты - 3,5 миллиарда человек - несут ответственность за 10% выбросов СО2, в то время, как 10% богатейших людей отвечают за половину выбросов парниковых газов в атмосферу.
Эксперты ООН призывают страны и компании активнее брать на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, которые, согласно оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), ускоряют изменение климата на планете.
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