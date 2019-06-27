ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных в пятницу в Минске

"Я хочу выразить искреннюю благодарность и Денису Владимировичу (Пушилину - ред.) и Леониду Ивановичу (Пасечнику - ред.) за этот односторонний акт, очень важный для граждан Украины, которые... будут завтра освобождены. Я думаю... что это должно послужить серьезным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных должен произойти, должен иметь место", - заявил Медведчук журналистам в Минске.