ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных в пятницу в Минске

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что освобождение нескольких пленных граждан состоится в Минске в пятницу.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность и Денису Владимировичу (Пушилину - ред.) и Леониду Ивановичу (Пасечнику - ред.) за этот односторонний акт, очень важный для граждан Украины, которые... будут завтра освобождены. Я думаю... что это должно послужить серьезным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных должен произойти, должен иметь место", - заявил Медведчук журналистам в Минске.
На уточняющий вопрос о том, когда конкретно состоится освобождение, Медведчук ответил, что это произойдет в Минске, время и место сообщат дополнительно.