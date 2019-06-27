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РИА Новости

ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных в пятницу в Минске

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что освобождение нескольких пленных граждан состоится в Минске в пятницу.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность и Денису Владимировичу (Пушилину - ред.) и Леониду Ивановичу (Пасечнику - ред.) за этот односторонний акт, очень важный для граждан Украины, которые... будут завтра освобождены. Я думаю... что это должно послужить серьезным сигналом для сегодняшней украинской власти, что обмен всех установленных на всех установленных должен произойти, должен иметь место", - заявил Медведчук журналистам в Минске.
На уточняющий вопрос о том, когда конкретно состоится освобождение, Медведчук ответил, что это произойдет в Минске, время и место сообщат дополнительно.
Леонид Пасечник
Вчера, 14:24
Глава ЛНР назвал имена пленных, которых передадут Киеву
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