ГД приняла в I чтении проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как пояснил один из авторов инициативы первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, этот законопроект является результатом, в том числе, дискуссии, прошедшей в рамках отчета правительства в Госдуме. Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.
"Законопроектом мы гарантируем женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе... После принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", - сказал председатель Госдумы.