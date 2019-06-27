В России прокомментировали желание Хафтара провести форум по нацпримирению

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Инициатива Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара о проведении форума по нацпримирению после захвата Триполи, где находится поддерживаемое ООН правительство, нелогична, считает глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил об инициативе по проведению форума по национальному примирению вслед за взятием столицы страны Триполи. Ливийская национальная армия, начавшая несколько месяцев назад наступление на Триполи, в последнее время теряет занятые прежде позиции.

"Не вижу логики в действиях Хафтара. Если он хочет на сегодняшний день решать вопрос в Ливии мирным путем, зачем захватывать Триполи? Это вопрос, который я хотел бы задать в связи с новой инициативой, которую он выдвинул", - сказал Деньгов РИА Новости.

По его словам, российская сторона видит решение ливийского вопроса только через диалог между главой правительства в Триполи Файезом Сарраджем, Хафтаром и другими игроками в Ливии.

"Представьте, что, захватив Триполи, определенное количество людей, которые пострадали от нападения Хафтара, в одностороннем порядке примут Хафтара и скажут "давай проводить форум". Это как минимум нелогично", - добавил Деньгов.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.