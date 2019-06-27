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РИА Новости

Минтранс Подмосковья опубликовал список комплексов фиксации нарушений ПДД

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на сайте полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации.
На сайте министерства на интерактивной карте отмечены стационарные и представлены передвижные комплексы.
"В рамках поручений президента РФ Владимира Путина минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге - на машинах есть соответствующая символика", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Всего в Московской области работает более 1200 стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.
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"Места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных с учетом данных о статистике аварийности на участке дороги. Контроль за местами установки комплексов осуществляется через GPS/Glonass координаты. Превышение скоростного режима сегодня остается одной из наиболее частых причин смерти людей на дорогах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах установки комплексов аварийность снижается на 20-30%.
Ранее на заседании Госсовета Путин заявил, что цель камер слежения на дорогах — сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
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Алексей ГержикГИБДД МВД РФМосковская областьОбщество
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