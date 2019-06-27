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РИА Новости

Туроператор опроверг сообщения о выселении украинцев из гостиницы в Греции

Вчера, 14:27
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АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. Украинских туристов из отеля в Греции никто не выселял, они уехали сегодня, как и планировалось, сообщил РИА Новости Борис Музенидис, президент компании Mouzenidis Group.
Компания занимается размещением туристов в отеле Bomo Calamos Beach Hotel, где, по утверждению украинских туристов, произошел инцидент. Психолог из Киева Наталия Подоляк заявила в Facebook, что ее с группой детей решили выгнать из отеля за развешенные на балконах украинские флаги. Судя по фотографиям, на балконах вывесили и красно-черные полотна "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*. По заявлению Подоляк, сотрудники гостиницы без ведома туристов сняли все вывешенные флаги. В свою очередь туристка из России Ольга Кубара, отдыхавшая в том же отеле, написала в Facebook, что в это же время находилась там со своей семьей, и украинских туристов выселили за то, что они "натравливали" детей на их сверстников из России из-за русского языка.
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По словам Бориса Музенидиса, он в курсе этой истории, хотя не знает всех подробностей.
"Их не выгоняли, они сегодня улетели по программе. У них на сегодня билет был", - сказал Музенидис.
На вопрос, выселял ли кто-нибудь туристов, он ответил: "Нет".
"Банальная ситуация. Поставили флаг, сняли флаг, и все раздули. Во-первых, никто никого не выгонял. Мы детей не выгоняем, нельзя так говорить, это неправильно. Они сегодня уехали, но не по какой-то форс-мажорной ситуации, а потому, что сегодня должны были улететь. Никто никого никогда не выгоняет", - сказал президент компании.
Музенидис сказал также, что не хотел бы комментировать публикации в Facebook. "Нет темы для обсуждения. Один одно пишет, другой другое, третий третье", - считает он.
Представитель компании в гостинице сообщил РИА Новости, что никаких конфликтов в гостинице не было и никто никого не выгонял.
"Нам все равно, кто какой национальности, мы ко всем относимся одинаково", - сказал он.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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