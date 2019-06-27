Адыгея и Рослесхоз обсудят реализацию проекта по сохранению лесов

КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Руководство Адыгеи и Рослесхоза обсудят в пятницу реализацию в республике федерального проекта по сохранению лесов и то, как сохранить исчезающий самшит колхидский, сообщает пресс-служба главы региона.

"Двадцать восьмого июня состоится встреча руководителя Рослесхоза Ивана Валентика с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Рабочая встреча будет посвящена ходу реализации в республике федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Участники встречи также обсудят необходимость сохранения исчезающего в природе самшита колхидского", - говорится в сообщении.