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РИА Новости
Республика Адыгея

Адыгея и Рослесхоз обсудят реализацию проекта по сохранению лесов

Вчера, 14:22
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Руководство Адыгеи и Рослесхоза обсудят в пятницу реализацию в республике федерального проекта по сохранению лесов и то, как сохранить исчезающий самшит колхидский, сообщает пресс-служба главы региона.
"Двадцать восьмого июня состоится встреча руководителя Рослесхоза Ивана Валентика с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Рабочая встреча будет посвящена ходу реализации в республике федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Участники встречи также обсудят необходимость сохранения исчезающего в природе самшита колхидского", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Кумпилов и Валентик торжественно вручат лесникам ключи от приобретенной в рамках проекта лесопожарной и лесопатрульной техники.
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Республика АдыгеяИван ВалентикРослесхозАдыгеяОбщество
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