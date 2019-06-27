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РИА Новости

Толстой прокомментировал выборы на пост вице-спикера ПАСЕ

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА/СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Российская делегация к осени определится с новой кандидатурой на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости руководитель делегации, зампред Госдумы Петр Толстой.
"Пока этот вопрос (обсуждения кандидатуры от РФ на пост вице-спикера ПАСЕ) отложен до осени. Есть время подумать", - сообщил Толстой.
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Российский парламентарий Леонид Слуцкий в среду не набрал большинства во втором туре выборов на пост вице-президента Ассамблеи. Об этом сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, добавив, что российской делегации теперь нужно выдвинуть нового кандидата.
"Мы можем подать любую кандидатуру, любую из всех кандидатуру... Это наше решение, оно пока не принято", - отметил Толстой.
В своё очередь замглавы делегации Слуцкий заявил РИА Новости, готов к повторным выборам на пост вице-президента ПАСЕ, но при поддержке руководства палат Федерального Собрания РФ.
"Я готов к повторным выборам, если руководство палат Федерального Собрания повторно поддержит мою кандидатуру", - подчеркнул он.
При этом он оговорился, что "но это должно быть тщательно выверено, и второй раз мы должны будем только победить".
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Петр ТолстойГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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