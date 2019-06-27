Толстой прокомментировал выборы на пост вице-спикера ПАСЕ

МОСКВА/СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Российская делегация к осени определится с новой кандидатурой на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости руководитель делегации, зампред Госдумы Петр Толстой.

"Пока этот вопрос (обсуждения кандидатуры от РФ на пост вице-спикера ПАСЕ) отложен до осени. Есть время подумать", - сообщил Толстой.

Российский парламентарий Леонид Слуцкий в среду не набрал большинства во втором туре выборов на пост вице-президента Ассамблеи. Об этом сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, добавив, что российской делегации теперь нужно выдвинуть нового кандидата.

"Мы можем подать любую кандидатуру, любую из всех кандидатуру... Это наше решение, оно пока не принято", - отметил Толстой.

В своё очередь замглавы делегации Слуцкий заявил РИА Новости, готов к повторным выборам на пост вице-президента ПАСЕ, но при поддержке руководства палат Федерального Собрания РФ.

"Я готов к повторным выборам, если руководство палат Федерального Собрания повторно поддержит мою кандидатуру", - подчеркнул он.