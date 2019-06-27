Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:19Z
https://ria.ru/20190627/1555972647.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай готов развивать военные отношения с КНДР

Вчера, 14:19
250
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Китай готов развивать дружественные отношения с вооруженными силами КНДР, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
"Мы готовы использовать установление 70-летия двусторонних отношений, чтобы реализовать консенсус, достигнутый партиями и руководителями двух стран, развивать дружественные отношения между армиями двух стран, делать позитивный вклад для развития китайско-северокорейских отношений, защиты регионального мира и стабильности", - сказал Жэнь Гоцян на брифинге.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
Вчера, 14:04
Си Цзиньпин сообщил Сеулу, что глава КНДР стремится к денуклеаризации
Он добавил, что межармейские связи – важная составляющая часть китайско-северокорейских отношений, они внесли позитивный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.
Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань 20-21 июня находился в КНДР с государственным визитом, который был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений стран и стал первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в КНДР. Си Цзиньпин уже посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера, при этом последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином. Архивное фото
22 июня, 03:50
Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
1200001
Обсудить 0
Минобороны КитаяКитайКНДРВ мире
Рекомендуем
Си Цзиньпин сообщил Сеулу, что глава КНДР стремится к денуклеаризации
РИА
Новости
Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании
Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
В КНДР не рассчитывают на улучшение отношений с США
Лента
новостей
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал ускорить переговоры по свободной торговле с Сеулом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Китай поддержал проведение нового саммита КНДР и США
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
ЕБРР выделит Украине 149 млн евро на модернизацию электросетей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин
Китай и Япония договорились укреплять отношения в сфере безопасности
В ЛНР заявили о наращивании Киевом сил у линии соприкосновения
Флаги США и Китая
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
В МИД отметили подвижки по формированию конституционного комитета Сирии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
ЕС призвал к перемирию и соблюдению гуманитарного права в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
Путин: "Кинжал", "Пересвет" и "Сармат" поступят в войска в ближайшие годы
Эксперт объяснил, почему санкции США против руководства Ирана нелогичны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния