В ФНС назвали сроки перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регулирование части неналоговых платежей Налоговым кодексом планируется с 2021 года, остальных - с 2022 года, сообщил замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России Андрей Коньков.

"Никто не гонит лошадей, и сроки ориентировочные, когда могут быть подготовлены соответствующие нормативные документы - 2021 и 2022 годы. Это не такое отдаленное будущее, но это не завтра", - сказал он на конференции "Налоги 2019".

В презентации представителя ФНС к конференции говорится, что с 1 января 2021 года планируется регулирование кодексом утилизационного сбора, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, туристического сбора. С 1 января 2022 года планируется запуск регулирования кодексом экологического налога, платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным трассам грузовиками с разрешенной массой свыше 12 тонн.

"Налоги не вводятся в дополнение к существующим платежам - они вводятся вместо существующих платежей. При этом максимально будет сохранен действующий порядок исчисления этих платежей. То есть речь идет о кодификации тех платежей, которые предприниматели на сегодняшний день несут", - отметил Коньков.