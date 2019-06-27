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РИА Новости

В ФНС назвали сроки перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Вчера, 14:17
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регулирование части неналоговых платежей Налоговым кодексом планируется с 2021 года, остальных - с 2022 года, сообщил замначальника управления налогообложения юридических лиц ФНС России Андрей Коньков.
"Никто не гонит лошадей, и сроки ориентировочные, когда могут быть подготовлены соответствующие нормативные документы - 2021 и 2022 годы. Это не такое отдаленное будущее, но это не завтра", - сказал он на конференции "Налоги 2019".
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В презентации представителя ФНС к конференции говорится, что с 1 января 2021 года планируется регулирование кодексом утилизационного сбора, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, туристического сбора. С 1 января 2022 года планируется запуск регулирования кодексом экологического налога, платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным трассам грузовиками с разрешенной массой свыше 12 тонн.
"Налоги не вводятся в дополнение к существующим платежам - они вводятся вместо существующих платежей. При этом максимально будет сохранен действующий порядок исчисления этих платежей. То есть речь идет о кодификации тех платежей, которые предприниматели на сегодняшний день несут", - отметил Коньков.
При реформе будут перераспределены некоторые полномочия, добавил он. "Какая-то часть функций уйдет службе (ФНС - ред.). Где-то это взыскание и контроль, где-то это в полной мере администрирование платежей. Дополнительного обременения для налогоплательщиков вводиться не будет", - сказал представитель службы.
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