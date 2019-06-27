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РИА Новости

Премьера песни "Мирный атом" состоится в Обнинске на концерте 28 июня

Вчера, 14:17
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КАЛУГА, 27 июн – РИА Новости. Празднование Дня мирного использования ядерной энергии и 65-летия пуска первой в мире АЭС в Калужской области завершится в пятницу праздничными концертами в Обнинске и Калуге, зрители впервые услышат песню "Мирный атом", написанную специально к памятной дате, сообщило правительство региона.
Празднование Дня мирного использования ядерной энергии и 65-летия пуска первой в мире АЭС в городе Обнинске установлено в регионе законом "О праздниках и памятных датах Калужской области" в 2017 году. Приуроченные к дате мероприятия стартовали в регионе в среду и завершатся в пятницу.
Специально к празднику создана песня под названием "Мирный атом".
"Музыкальный проект состоялся при поддержке депутата Государственной думы РФ Геннадия Скляра и ответственного секретаря оргкомитета Росатома, исполнительного вице-президента Ядерного общества России Сергея Кушнарева. Автор музыки и исполнитель - певица, композитор, пианистка Ольга Варвус, текст написал Дмитрий Лик", - говорится в сообщении. Отмечается, что инициатором проекта выступил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.
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В песне, в частности, поется: "Тогда в стране ты был всего один, мы не забудем той великой даты, когда из гула обнинских турбин в большой стране рождал ты мегаватты. Спасибо всем строителям АЭС, кто создавал их, не жалея силы, советский атом дал стране прогресс и стал столпом величия России".
Премьера песни состоится 28 июня в 19.00 мск в рамках праздничного концерта, посвященного Дню мирного использования ядерной энергии. Концерт пройдет на городской детской площадке на проспекте Маркса.
Концерт ждет и жителей Калуги, он пройдет на площадке "Гостиный двор". Мероприятие организовано Калужской областной филармонией при поддержке регионального министерства культуры и администрации Обнинска.
"В программе примет участие эстрадно-симфонический оркестр. Это уникальный музыкальный коллектив, в составе которого объединены камерный оркестр "Ренессанс" и духовой оркестр Обнинска. Прозвучат популярные произведения: инструментальные номера и известные всем зрителям песни. Вход – свободный", - информируют власти.
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