У Тома Йорка вышел новый сольный альбом Anima

МОСКВА, 27 июня – РИА Новости. Том Йорк выпустил новый сольный альбом под названием Anima, сообщает Guardian, уточняя, что одновременно на Netflix появился короткий фильм об исполнителе.
Это уже третий сольный альбом лидера группы Radiohead, и "первый цельный альбом, в котором не возникает чувства, что за ним не хватает группы", пишет музыкальный ресурс Pitchfork.com.
В фильме без диалогов, сопровождающем выход альбома, Йорк исполнил главную роль. В саундтреке к нему использованы три песни из нового альбома: Not the News, Traffic и Dawn Chorus. В анонсе Netflix назвал фильм "умопомрачительным визуальным рядом" и рекомендовал смотреть его с громким звуком.
Режиссером короткометражки стал Пол Томас Андерсон, известный по фильмам "Нефть", "Магнолия", "Ночь в стиле буги" и "Призрачная нить".
Предыдущий сольный альбом 50-летнего исполнителя вышел в 2014 году.