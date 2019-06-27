У Тома Йорка вышел новый сольный альбом Anima

В фильме без диалогов, сопровождающем выход альбома, Йорк исполнил главную роль. В саундтреке к нему использованы три песни из нового альбома: Not the News, Traffic и Dawn Chorus. В анонсе Netflix назвал фильм "умопомрачительным визуальным рядом" и рекомендовал смотреть его с громким звуком.