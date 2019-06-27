Хелена Бонэм Картер исполнит роль матери Шерлока Холмса

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская актриса Хелена Бонэм Картер сыграет роль матери Шерлока Холмса в сериале про сестру знаменитого сыщика "Энола Холмс" (Enola Holmes), сообщает THR.
Сериал кинокомпании Legendary, основанный на серии книг писательницы Нэнси Спрингер, расскажет историю о младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмса Эноле, которая тоже оказалась способным детективом.
Главную героиню Энолу Холмс сыграет Милли Бобби Браун. Продюсировать проект будут Алекс Гарсия и Али Мендес.
Дата выхода сериала пока не раскрывается.
Хелена Бонэм Картер, которая была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Король говорит!", скоро появится в третьем сезоне сериала "Корона". Актриса сыграет сестру королевы Великобритании Елизаветы II Маргарет.
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