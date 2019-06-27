Хелена Бонэм Картер исполнит роль матери Шерлока Холмса

Сериал кинокомпании Legendary, основанный на серии книг писательницы Нэнси Спрингер, расскажет историю о младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмса Эноле, которая тоже оказалась способным детективом.

Хелена Бонэм Картер, которая была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Король говорит!", скоро появится в третьем сезоне сериала "Корона". Актриса сыграет сестру королевы Великобритании Елизаветы II Маргарет.