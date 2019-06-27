Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T16:05Z
https://ria.ru/20190627/1555972455.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/143577/45/1435774552_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_517fe38ab79b56c3666b91047b0b1809.jpg
РИА Новости
Культура

Хелена Бонэм Картер исполнит роль матери Шерлока Холмса

Вчера, 16:05
908
© AFP 2019 / Leon NealБританская актриса Хелена Бонэм Картер в Лондоне, 2012 год
Британская актриса Хелена Бонэм Картер в Лондоне, 2012 год
© AFP 2019 / Leon Neal
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британская актриса Хелена Бонэм Картер сыграет роль матери Шерлока Холмса в сериале про сестру знаменитого сыщика "Энола Холмс" (Enola Holmes), сообщает THR.
Сериал кинокомпании Legendary, основанный на серии книг писательницы Нэнси Спрингер, расскажет историю о младшей сестре Шерлока и Майкрофта Холмса Эноле, которая тоже оказалась способным детективом.
Главную героиню Энолу Холмс сыграет Милли Бобби Браун. Продюсировать проект будут Алекс Гарсия и Али Мендес.
Дата выхода сериала пока не раскрывается.
Хелена Бонэм Картер, которая была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Король говорит!", скоро появится в третьем сезоне сериала "Корона". Актриса сыграет сестру королевы Великобритании Елизаветы II Маргарет.
Актриса Сальма Хайек на церемонии закрытия кинофестиваля в Каннах
Вчера, 13:00
Сальма Хайек может сняться в новом фильме Marvel
000001
КультураМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыШерлок ХолмсХелена Бонэм КартерЕлизавета II
Рекомендуем
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Лента
новостей
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния