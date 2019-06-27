Госдума поддержала проект о бессрочном назначении мировых судей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается не ограничивать полномочия мирового судьи определенным сроком.

Документ был внесен Верховным судом Российской Федерации. Изменения вносятся в закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" и закон "О мировых судьях в Российской Федерации".

Как поясняет Верховный суд, в соответствии с положениями статьи 121 Конституции РФ судьи несменяемы. Сообщается, что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены "не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом". При этом в 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России была внесена рекомендация о повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей. Сейчас среди судов общей юрисдикции только полномочия мирового судьи ограничены сроком, определенным в законе субъекта РФ.

"Проект федерального закона... направлен на унификацию правового статуса мировых и федеральных судей, укрепление конституционного принципа независимости мировых судей... Предлагаемые изменения предусматривают, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом, согласно проекту закона, срок предельного пребывания в должности мирового судьи предлагается установить на уровне 70 лет.

Отмечается, что сейчас процедура переназначения мирового судьи включает оценку его работы по отправлению правосудия законодательным органом власти субъекта РФ. Исключение из закона процедуры переназначения обеспечит беспристрастность мирового судьи, говорится в документе.

Кроме того, мировые судьи сохранят свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены. Таким образом, изменения не приостановят работу судебных участков, будут способствовать повышению качества и оперативности отправления правосудия.

Законопроект на заседании поддержал секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов, который отметил, что федеральные судьи назначаются на должность без ограничения сроков, а мировые - на несколько лет (срок зависит от региона).

"Следует отметить недопустимость испытательных сроков и других непроцессуальных способов оценки судьи", - заявил Момотов. По его словам, единственным ограничением остается достижение предельного возраста 70 лет. "Несменяемость судьи не означает его безответственности", - отметил он, добавив, что в случае каких-либо дисциплинарных нарушений есть методы воздействия на судью через квалификационные коллегии, наказание предусмотрено вплоть до лишения статуса. За прошлый год, отметил он, 28 мировых судей было привлечено к дисциплинарной ответственности, пятерых из них лишили статуса.