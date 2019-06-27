Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:18Z
https://ria.ru/20190627/1555972142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/20/1543442037_0:91:3071:1818_1036x0_80_0_0_1c03193c98cb55bd848ef7f29eebad33.jpg
РИА Новости

ФНС получит право рассылать смс о налоговых недоимках

Вчера, 14:18
167
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМонеты и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте: в случае его принятия уведомлять о недоимках граждан можно будет по электронной почте или смс, а они в свою очередь смогут направлять документы налоговикам из МФЦ.
"Мы получим право уведомлять налогоплательщиков об имеющихся у них недоимках посредством смс либо сообщений по электронной почте", - сказал замглавы управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на конференции "Налоги 2019".
Он уточнил, что это предусмотрено законопроектом о совершенствовании налогообложения, внесенным правительством в Госдуму.
"Дабы не злоупотреблять этими полномочиями, законопроектом предлагается, что это возможно делать не чаще одного раза в квартал", - уточнил представитель ФНС.
По его словам, документ также позволит физлицам направлять документы в налоговые органы через МФЦ - если законопроект будет принят, это станет возможным с 2020 года.
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
26 июня, 13:59
Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"
610002
Обсудить 0
Федеральная налоговая служба РФЭкономика
Рекомендуем
В ФНС назвали сроки перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс
РИА
Новости
Госдума поддержала проект о бессрочном назначении мировых судей
В ГД предложили освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла закон о гражданских групповых исках
Лента
новостей
Китай готов развивать военные отношения с КНДР
Дом правительства Московской области
В Подмосковье расширят налоговые льготы для участников инвестпроектов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства
Минтранс Подмосковья опубликовал список комплексов фиксации нарушений ПДД
Печать денег на Пермской печатной фабрике
Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона
В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
ЦБ накажет "Открытие" за позиционирование как "госбанка нашего времени"
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Здание Государственной Думы РФ
Проект об освобождении от НДФЛ матпомощи студентам приняли в I чтении
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3
Съемки фильма "Брат-3" шоумена Стаса Барецкого начнутся в июле
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
В России намерены совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния