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РИА Новости

ЦБ накажет "Открытие" за позиционирование как "госбанка нашего времени"

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ЦБ России выступает категорически против использования банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. Он намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию и подтвердил планы продать "Открытие" в течение ближайших лет.
Банк "Открытие" ранее в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени".

"Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка "Открытие" выступает категорически против использования "Открытием" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке", — заявили в ЦБ.

Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития "Открытия", считает регулятор.
"К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России. Банк России подтверждает планы продажи банка "Открытие" в течение ближайших лет", — указали в пресс-службе регулятора.
Банк "ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — это произошло в конце августа 2017 года.
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме-2019
18 июня, 11:48
В банке "Открытие" объяснили, для чего фотографируют клиентов
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