ЦБ накажет "Открытие" за позиционирование как "госбанка нашего времени"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ЦБ России выступает категорически против использования банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. Он намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию и подтвердил планы продать "Открытие" в течение ближайших лет.

Банк "Открытие" ранее в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени".

"Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка "Открытие" выступает категорически против использования "Открытием" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке", — заявили в ЦБ.

Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития "Открытия", считает регулятор.

"К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России. Банк России подтверждает планы продажи банка "Открытие" в течение ближайших лет", — указали в пресс-службе регулятора.