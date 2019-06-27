Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:04Z
https://ria.ru/20190627/1555971890.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/02/1555340293_0:0:2732:1537_1036x0_80_0_0_1dd1bd82af8ebd962cd8377f7cac335f.jpg
РИА Новости

Союзнические отношения Еревана и Москвы сохранятся, заявил МИД Армении

Вчера, 14:04
1310
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил в четверг журналистам, что союзнический характер отношений Еревана и Москвы сохраняется.
"Армения и Россия были и остаются союзниками, имеют широкую и богатую повестку. Мы удовлетворены диалогом с РФ по вопросам углубления союзнических отношений в многочисленных сферах", - заявил Мнацаканян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой.
Так Мнацаканян прокомментировал информацию о вызове в МИД посла РФ Сергея Копыркина в связи с его встречей с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. По словам министра, могут быть вопросы, которые будут по-разному восприниматься и оцениваться в двусторонней повестке.
"Это естественно, и обсуждение этих вопросов между двумя союзниками не приводит к проблемам. У нас нет проблем при рассмотрении вопросов, касающихся различных оттенков наших двусторонних отношений", - сказал Мнацаканян.
Реактивная система залпового огня Смерч на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Вчера, 11:57
Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
Ранее в российском диппредставительстве сообщили, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов Копыркин встретился с Кочаряном. Глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян заявил, что эта встреча вызвала у него недоумение и он ее не приветствует. Он сообщил, что посол был вызван в МИД, "где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении".
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Роберт Кочарян в суде
25 июня, 17:41
Кочарян явился в СИЗО после решения суда об аресте
701023
Обсудить -1
Зограб МнацаканянМИД АрменииПолитика
Рекомендуем
Реактивная система залпового огня Смерч на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
РИА
Новости
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Глава парламента Молдавии: Кишиневу и Москве нужно решить ряд проблем
Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. 24 августа 2018
Россия ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией
Госдума поддержала проект о бессрочном назначении мировых судей
Лента
новостей
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Россия отметила важность уважительного отношения к ЕАЭС со стороны ЕС
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Афганистане семь человек погибли при падении пикапа в реку
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Пушилин призвал решать вопросы безопасности одновременно с политическими
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Минобороны заказало новую партию ракет для С-400 и "Искандера-М"
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, почему попросил ДНР и ЛНР об освобождении пленных
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния