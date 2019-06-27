Союзнические отношения Еревана и Москвы сохранятся, заявил МИД Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума

ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил в четверг журналистам, что союзнический характер отношений Еревана и Москвы сохраняется.

"Армения и Россия были и остаются союзниками, имеют широкую и богатую повестку. Мы удовлетворены диалогом с РФ по вопросам углубления союзнических отношений в многочисленных сферах", - заявил Мнацаканян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой.

Так Мнацаканян прокомментировал информацию о вызове в МИД посла РФ Сергея Копыркина в связи с его встречей с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. По словам министра, могут быть вопросы, которые будут по-разному восприниматься и оцениваться в двусторонней повестке.

"Это естественно, и обсуждение этих вопросов между двумя союзниками не приводит к проблемам. У нас нет проблем при рассмотрении вопросов, касающихся различных оттенков наших двусторонних отношений", - сказал Мнацаканян.

Ранее в российском диппредставительстве сообщили, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов Копыркин встретился с Кочаряном. Глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян заявил, что эта встреча вызвала у него недоумение и он ее не приветствует. Он сообщил, что посол был вызван в МИД, "где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении".

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.