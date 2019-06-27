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РИА Новости

Пушилин призвал решать вопросы безопасности одновременно с политическими

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Решение вопросов безопасности в Донбассе должно сопровождаться урегулированием в политической сфере, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
"Важны вопросы гуманитарные, безопасности, экономического характера, снятия экономической блокады. Но во главе угла - выполнение политических пунктов. Здесь все должно быть синхронизировано - и вопросы безопасности, и вопросы экономики, и вопросы гуманитарные - именно с выполнением политических пунктов. Именно так это будет работать и сможет привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта", - сказал Пушилин журналистам по итогам встречи в четверг в Минске c украинским политиком Виктора Медведчука.
По словам Пушилина, без политического урегулирование решение отдельных вопросов затянется.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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