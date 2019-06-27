Пушилин призвал решать вопросы безопасности одновременно с политическими

"Важны вопросы гуманитарные, безопасности, экономического характера, снятия экономической блокады. Но во главе угла - выполнение политических пунктов. Здесь все должно быть синхронизировано - и вопросы безопасности, и вопросы экономики, и вопросы гуманитарные - именно с выполнением политических пунктов. Именно так это будет работать и сможет привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта", - сказал Пушилин журналистам по итогам встречи в четверг в Минске c украинским политиком Виктора Медведчука.