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РИА Новости

В Германии выросло число преступлений антисемитского толка в 2018 году

Вчера, 13:56
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Германии число насильственных преступлений на почве антисемитизма в 2018 году выросло более чем на 70%, сообщается в докладе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки ФРГ).
В четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг представили общественности доклад за 2018 год.
"Примечателен рост числа правоэкстремистских преступлений на почве антисемитизма. По большей мере речь идёт о разжигании межнациональной розни и пропагандистских правонарушениях. Однако особенно явно фиксируется увеличение в области насильственных преступлений: рост на 71,4%, с 28 правонарушений в 2017 году до 48 в 2018 году", - говорится в докладе, опубликованном на сайте контрразведки.
Согласно докладу, в конце прошлого года число правых экстремистов увеличилось до рекордного показателя в 24,1 тысячи человек, в 2017 году это число составляло 24 тысячи человек. Практически каждый второй правый экстремист (12,7 тысяч человек) классифицируется контрразведкой как "ориентированный на насилие". Зафиксирован рост среди сторонников крайне правой экстремистской организации "Граждане Рейха" (Reichsbürger) и "Самоуправленцев" (Selbstverwalter): в 2018 году их число выросло до 19 тысяч человек по сравнению с 16,5 тысяч человек в 2017 году.
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Число левых экстремистов возросло примерно на 8,5% до 32 тысяч человек, из них "ориентированными на насилие" считаются 9 тысяч человек, сказано в докладе.
Также с 25,8 тысяч человек в 2017 до 26,6 тысяч в 2018 году возросло число исламистов в Германии. Отмечается, что "хотя в 2018 году в Германии не было исламистских терактов, но были раскрыты многочисленные планы на разных стадиях по подготовке к терактам, что показывает отсутствие оснований для снижения уровня угрозы".
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МВД ФРГХорст ЗеехоферГерманияВ мире
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