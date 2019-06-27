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РИА Новости
Новое оружие России

Путин: "Кинжал", "Пересвет" и "Сармат" поступят в войска в ближайшие годы

Вчера, 13:51
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© РИА Новости /  / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность нашей работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб. В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением", - сказал Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.
"Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы. Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии", - сказал Путин.
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Он отметил, что теперь стране нужны те, кто сможет управлять этим оружием. "Оно должно быть в надежных умелых руках", - добавил он.
"Ваш долг - научиться владеть им на отлично", - отметил президент.
Говоря о выпускниках, Путин отметил, что надеется на то, что они будут в одном строю решать задачи по обеспечению безопасности РФ, работая по таким направлениям как борьба с терроризмом, криминалом и коррупцией, охраной общественного порядка, ликвидация последствий ЧС. "Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов, прав и свобод наших граждан, следовать Конституции России и закону, дорожить офицерской честью", - заявил Путин.
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