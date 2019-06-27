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РИА Новости

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обсудил с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выполнение Минских соглашений, снятие экономической блокады Донбасса и важность принятия закона об амнистии.
В Минске в четверг состоялись переговоры Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, в ходе которых самопровозглашенные республики согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.
"Мы подробно остановились на вопросе, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная рада Украины. Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введением в действие об особом статусе, а также фиксирование в Конституции Украины особого статуса этих территорий так, как это предусмотрено непосредственно текстом Минских соглашений", — сказал Медведчук журналистам.
По словам политика, обсуждались также вопросы снятия экономической блокады Донбасса.
Как отметил Медведчук, речь шла о выполнении Минских соглашений, что является "очень важным на сегодняшний день, стратегически важным для Украины в целом, важным для Донбасса". "Обсуждали вопросы того, как Минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета безопасности ООН и тем самым приобрели статус международного акта, должны быть реализованы. И те пробелы, то блокирование, которое сегодня имеет место в реализации основных пунктов", — сказал он.
Он подчеркнул, что во главе угла должно стоят выполнение политических пунктов "Минска-2".

"Здесь все должно быть синхронизировано: и вопросы безопасности, и вопросы экономики, и вопросы гуманитарные — именно с выполнением политических пунктов. Именно так это будет работать и сможет привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта", — добавил политик.

Без политического урегулирования, уверен он, решение отдельных вопросов затянется.
Власти Украины ведут военную операцию против ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве, с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения предусматривают полное прекращения огня в Донбассе и отвод обеими сторонами всех тяжелых вооружений, а также политические меры: амнистию для всех участников конфликта, установление особого статуса для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и проведение там местных выборов.
Российские власти не раз подчеркивали, что урегулирование конфликта в Донбассе должно идти в полном соответствии с этими договоренностями.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВиктор МедведчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Легче туда войска ООН ввести и разоружить там всех, постепенно передовая территории под контроль армии Украины.
27 июня, 16:04
Антон Кузьмин
61000027
Один из немногих украинских политиков, кто реально хочет остановить войну.
27 июня, 16:04
bberia
3401005
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