Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обсудил с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выполнение Минских соглашений, снятие экономической блокады Донбасса и важность принятия закона об амнистии.

В Минске в четверг состоялись переговоры Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником, в ходе которых самопровозглашенные республики согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

"Мы подробно остановились на вопросе, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная рада Украины. Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введением в действие об особом статусе, а также фиксирование в Конституции Украины особого статуса этих территорий так, как это предусмотрено непосредственно текстом Минских соглашений", — сказал Медведчук журналистам.

По словам политика, обсуждались также вопросы снятия экономической блокады Донбасса.

Как отметил Медведчук, речь шла о выполнении Минских соглашений, что является "очень важным на сегодняшний день, стратегически важным для Украины в целом, важным для Донбасса". "Обсуждали вопросы того, как Минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета безопасности ООН и тем самым приобрели статус международного акта, должны быть реализованы. И те пробелы, то блокирование, которое сегодня имеет место в реализации основных пунктов", — сказал он.

Он подчеркнул, что во главе угла должно стоят выполнение политических пунктов "Минска-2".

"Здесь все должно быть синхронизировано: и вопросы безопасности, и вопросы экономики, и вопросы гуманитарные — именно с выполнением политических пунктов. Именно так это будет работать и сможет привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта", — добавил политик.

Без политического урегулирования, уверен он, решение отдельных вопросов затянется.

Власти Украины ведут военную операцию против ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве, с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Минские соглашения предусматривают полное прекращения огня в Донбассе и отвод обеими сторонами всех тяжелых вооружений, а также политические меры: амнистию для всех участников конфликта, установление особого статуса для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и проведение там местных выборов.