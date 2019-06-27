Пушилин рассчитывает, что передача Киеву пленных поможет дальнейшему обмену

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассчитывает, что передача Киеву в одностороннем порядке четырех пленных простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.

"Одна из важных составляющих сегодняшней встречи - это стимулирование Украины в плане обмена всех установленных на всех установленных (пленных)... Мы пришли к тому, что это (односторонняя передача нескольких пленных Киеву - ред.) целесообразна в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен фактически полтора года. Надеемся, что данный шаг, освобождение четырех лиц, позволит стимулировать Украину и все же в каком-то обозримом будущем мы сможем прийти к обмену всех установленных на всех установленных", - заявил Пушилин журналистам в четверг в Минске по итогам встречи глав ДНР и ЛНР с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР при принятии решений об односторонней передаче нескольких пленных Киеву "в первую очередь ориентировались на то, что должны быть освобождены граждане республик, которые задержаны на территории Украины".