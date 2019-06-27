Пушилин рассчитывает, что передача Киеву пленных поможет дальнейшему обмену

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассчитывает, что передача Киеву в одностороннем порядке четырех пленных простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.
"Одна из важных составляющих сегодняшней встречи - это стимулирование Украины в плане обмена всех установленных на всех установленных (пленных)... Мы пришли к тому, что это (односторонняя передача нескольких пленных Киеву - ред.) целесообразна в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен фактически полтора года. Надеемся, что данный шаг, освобождение четырех лиц, позволит стимулировать Украину и все же в каком-то обозримом будущем мы сможем прийти к обмену всех установленных на всех установленных", - заявил Пушилин журналистам в четверг в Минске по итогам встречи глав ДНР и ЛНР с украинским политиком Виктором Медведчуком.
Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР при принятии решений об односторонней передаче нескольких пленных Киеву "в первую очередь ориентировались на то, что должны быть освобождены граждане республик, которые задержаны на территории Украины".
Пушилин обратил внимание на то, что лидеры ДНР и ЛНР откликнулись на инициативу Медведчука в том числе и потому, что ранее во время минских переговоров по Донбассу "достигался результат по обмену пленными, когда Медведчук подключался непосредственно, участвовал в переговорном процессе". "Эта одна из причин, почему мы выступаем здесь с некой надеждой, что придем к серьезному обмену, о чем была достигнута договоренность раньше: всех установленных на всех установленных", - сказал он.