В столице Туниса прогремели два взрыва

КАИР, 27 июн — РИА Новости. В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia

Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.

Первый взрыв произошел на центральной улице Хабиба Бургибы, в нескольких сотнях метров от посольства Франции и здания МВД. Его также совершил смертник, который взорвал себя рядом с полицейской машиной.