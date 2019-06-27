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РИА Новости

В столице Туниса прогремели два взрыва

Вчера, 13:42
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© REUTERS / Zoubeir SouissiСотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
КАИР, 27 июн — РИА Новости. В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Сообщается, что смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, он не смог пройти в здание и совершил самоподрыв на стоянке, где могли находиться люди.
Первый взрыв произошел на центральной улице Хабиба Бургибы, в нескольких сотнях метров от посольства Франции и здания МВД. Его также совершил смертник, который взорвал себя рядом с полицейской машиной.
По предварительным данным, один полицейский погиб, еще не менее четырех человек пострадали.
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