Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T13:42Z
https://ria.ru/20190627/1555970705.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский политолог сообщил, что в Дамаске взорвали его автомобиль

Вчера, 13:42
162
ДАМАСК, 27 июн – РИА Новости. Сирийский политолог Талиб Ибрагим заявил в эфире гостелевидения САР, что взорванный в Дамаске в четверг автомобиль принадлежал ему, за рулем находилась жена, которая получила ранения.
Автомобиль с прикрепленным к днищу взрывным устройством взорвался на автостраде Меззе на западе Дамаска в четверг утром.
Вид на город Алеппо
26 июня, 10:12
Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии
Ибрагим рассказал по телефону телеканалу Ikhbariya, что его жена получила порезы и испытывает проблемы со слухом. "Она пострадала от осколков, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь", - сообщил политолог.
По словам Ибрагима, его сын, находившийся в машине в момент взрыва, получил легкие ранения. Несмотря на теракт, мальчик направился на экзамен в школу. Министр образования Сирии лично прибыл в экзаменационный центр и проследил за ходом экзамена и состоянием сына Ибрагима, рассказал политолог. Телеканал продемонстрировал кадры с министром.
"Органы безопасности расследуют этот инцидент", - заявил Ибрагим.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за данный взрыв. -0-
100061
Обсудить 1
Война в СирииДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла закон о подключении любых юрлиц к российскому аналогу SWIFT
РИА
Новости
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин рассчитывает, что передача Киеву пленных поможет дальнейшему обмену
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Вадим Рабинович
Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Рады
Лента
новостей
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
Эксперт объяснил, почему санкции США против руководства Ирана нелогичны
СМИ: при атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Новый генсек СЕ может посетить Россию в ближайшее время, заявил Слуцкий
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России
Петр Порошенко
На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
В столице Туниса прогремели два взрыва
Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
Лента новостейМолния