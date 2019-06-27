Сирийский политолог сообщил, что в Дамаске взорвали его автомобиль

ДАМАСК, 27 июн – РИА Новости. Сирийский политолог Талиб Ибрагим заявил в эфире гостелевидения САР, что взорванный в Дамаске в четверг автомобиль принадлежал ему, за рулем находилась жена, которая получила ранения.

Автомобиль с прикрепленным к днищу взрывным устройством взорвался на автостраде Меззе на западе Дамаска в четверг утром.

Ибрагим рассказал по телефону телеканалу Ikhbariya , что его жена получила порезы и испытывает проблемы со слухом. "Она пострадала от осколков, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь", - сообщил политолог.

По словам Ибрагима, его сын, находившийся в машине в момент взрыва, получил легкие ранения. Несмотря на теракт, мальчик направился на экзамен в школу. Министр образования Сирии лично прибыл в экзаменационный центр и проследил за ходом экзамена и состоянием сына Ибрагима, рассказал политолог. Телеканал продемонстрировал кадры с министром.

"Органы безопасности расследуют этот инцидент", - заявил Ибрагим.