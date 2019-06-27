В Польше в очередной раз не удалось обнаружить Янтарную комнату

МАМЕРКИ (Польша), 27 июн – РИА Новости. Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты в очередной раз не увенчались успехом на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сотрудники местного музея Второй мировой войны уже предпринимали попытки обнаружить Янтарную комнату на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск, но безрезультатно.

Недавно музей приобрел георадар, и с его помощью снова обследовали территорию. В итоге в лесу в районе Мамерок удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, которую никто не открывал со времен Второй мировой.

Сотрудники музея с высокой долей вероятности надеялись найти там Янтарную комнату.

Вынув грунт и срубив мешавшее дерево, дверь открыли и спустили туда видеокамеру. Обследовав таким образом технический тоннель, сотрудники музея убедились, что путь открыт, не таит опасности и продолжили его обследование.

Через некоторое время с трудом сдвинув крышку люка, музейщики обнаружили, что на глубине около полутора метров находится плотный слой земли.

Немного прокопав грунт вглубь поисковики согласились с тем, что на этот раз найти Янтарную комнату у них не получилось.

Тем не менее искатели Янтарной комнаты не отчаиваются. "У нас теперь есть георадар, и мы продолжим поиски", - сказал представитель музея Бартоломей Плебаньчик. "На этой территории есть ещё много ходов, колодцев, ведущих к бункеру, и мы продолжим работу. Это наша работа и наше хобби", - добавил он.

Представитель музея доволен проделанной работой. "Мы убедились в том, что никто не открывал этот колодец. Там нет никакого мусора и других предметов. Значит, здесь еще есть места, где можно вести поиски", - заключил он.