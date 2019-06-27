Госдума приняла закон о гражданских групповых исках

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции.

Документ был внесен правительством в Госдуму в ноябре 2018 года.

Проект закона предлагает ввести в Гражданский процессуальный кодекс РФ нормы по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, позволяющие обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, такая возможность может появиться у группы лиц при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда, отмечал Крашенинников.

Законопроект предусматривает порядок ведения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, присоединения к заявленному требованию заинтересованных лиц, процессуальные права участников группы лиц, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, порядок распределения судебных расходов, а также рассмотрения судами данной категории дел. Кроме того, вносятся соответствующие изменения в закон о защите прав потребителей.