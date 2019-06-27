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РИА Новости

Госдума приняла закон о гражданских групповых исках

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о расширении возможности обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным судам, а также судам общей юрисдикции.
Документ был внесен правительством в Госдуму в ноябре 2018 года.
Проект закона предлагает ввести в Гражданский процессуальный кодекс РФ нормы по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, позволяющие обращаться в суд с групповыми исками о защите прав и законных интересов.
Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, такая возможность может появиться у группы лиц при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей или о возмещении вреда, отмечал Крашенинников.
Законопроект предусматривает порядок ведения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, присоединения к заявленному требованию заинтересованных лиц, процессуальные права участников группы лиц, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, порядок распределения судебных расходов, а также рассмотрения судами данной категории дел. Кроме того, вносятся соответствующие изменения в закон о защите прав потребителей.
По словам Крашенинникова, предлагаемые изменения позволят гражданам и организациям быстрее отстаивать свои интересы в суде, при этом количество схожих исков уменьшится, упростится их рассмотрение судами.
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