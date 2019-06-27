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РИА Новости

На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Восемь уголовных дел расследуются отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, все они могут быть доведены до суда при наличии необходимых доказательств, сообщил в четверг директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
Ранее Госбюро расследований на основании заявления бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
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"Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств… Каждое уголовное производство имеет перспективу… Это проведение расследования и вынесение законного решения, основания для чего прописаны в уголовном процессуальном законодательстве. В случае получения доказательств и подтверждения фактов, мы будем выходить на объявление подозрения и в итоге - составление обвинительного акта. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива - это закрытие дела", - приводит слова Трубы издание Strana.ua.

Он подчеркнул, что эффективная работа следователей возможна только в тандеме с процессуальными руководителями из Генпрокуратуры, который пока складывается успешно.
"Действуя слаженно только на прошлой неделе мы получили 12 решений суда о доступе к определенным документам (по делам в отношении Порошенко - ред.). В настоящее время мы начали их исполнять и получать необходимые материалы", - рассказал Труба.
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Порошенко прокомментировал заведенные из-за его действий уголовные дела
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