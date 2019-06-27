На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко

"Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств… Каждое уголовное производство имеет перспективу… Это проведение расследования и вынесение законного решения, основания для чего прописаны в уголовном процессуальном законодательстве. В случае получения доказательств и подтверждения фактов, мы будем выходить на объявление подозрения и в итоге - составление обвинительного акта. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива - это закрытие дела", - приводит слова Трубы издание Strana.ua.