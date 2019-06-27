Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей в интернете

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете. Документ проголосован во втором и третьем чтении.

Закон вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".

Сейчас призовой фонд лотереи должен составлять не менее 50% выручки от ее проведения. Закон устанавливает и верхнюю планку - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи (перечисляются в бюджет РФ и направляются на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе физкультуру и спорт) должен будет составлять 10% разницы между выручкой от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.

Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей уплату оператором лотереи целевых отчислений, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.