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РИА Новости

Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей в интернете

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете. Документ проголосован во втором и третьем чтении.
Закон вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".
Сейчас призовой фонд лотереи должен составлять не менее 50% выручки от ее проведения. Закон устанавливает и верхнюю планку - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи (перечисляются в бюджет РФ и направляются на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе физкультуру и спорт) должен будет составлять 10% разницы между выручкой от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.
Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей уплату оператором лотереи целевых отчислений, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.
Организатор лотереи теперь может быть определен не только по итогам соответствующего конкурса, но и по решению правительства РФ. При этом Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, а Минфин - не более двух контрактов, один из которых с оператором, определенным решением кабмина.
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