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РИА Новости

Госдума приняла закон о подключении любых юрлиц к российскому аналогу SWIFT

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу SWIFT - системы обмена информацией о финансовых операциях.
Сейчас Банк России вправе оказывать услуги передачи финансовых сообщений кредитным организациям, юрлицам - клиентам кредитных организаций, иностранным кредитным и международным организациям, иностранным центральным банкам.
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Закон расширяет возможность предоставления Банком России этих услуг так, что ими смогут воспользоваться любые российские и иностранные юрлица, заключив с ЦБ соответствующий договор, при этом порядок предоставления таких услуг российским юрлицам будет регулироваться нормативными актами ЦБ РФ, а иностранным юрлицам и международным организациям - заключенными договорами.
Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - российского аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, поддержанию стабильности национальной платежной системы и ее защиты от системного риска, она дешевле, чем SWIFT, и технологична не менее, чем SWIFT, заявлял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, но не намерена поддаваться. Однако Банк России все же создал свою систему СПФС в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия.
Эльвира Набиуллина
15 июня, 12:37
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
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SWIFTГосдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковМоскваРоссияЭкономика
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