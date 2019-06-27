Глава парламента Молдавии: Кишиневу и Москве нужно решить ряд проблем

"Вместе с завершением политического кризиса в Молдове преодолено противоборство между важнейшими институтами власти. Мы открыли новую страницу сотрудничества между органами власти. И хочу вас заверить, что руководство парламента поддержит любую инициативу по налаживанию и развитию отношений с любым государством мира", - подчеркнула Гречаный.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.