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РИА Новости

Глава парламента Молдавии: Кишиневу и Москве нужно решить ряд проблем

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный, выступая в четверг в Госдуме РФ сообщила, что между странами существует целый ряд вопросов, которые нуждаются в срочном решении.
"Есть целый ряд вопросов, которые всё ещё требуют своего разрешения. Это углубление сотрудничества в сфере энергетики. Это приглашение к российским деловым кругам инвестировать в экономику Молдовы. Это социальная защита сотен тысяч молдавских граждан, которые живут и трудятся на территории Российской Федерации", - сказала Гречаный, речь которой была опубликована на ее странице в Facebook.
Столь же важными вопросами глава молдавского парламента считает углубление двустороннего сотрудничества в разных областях, а также процесс урегулирования приднестровского конфликта.
"Вместе с завершением политического кризиса в Молдове преодолено противоборство между важнейшими институтами власти. Мы открыли новую страницу сотрудничества между органами власти. И хочу вас заверить, что руководство парламента поддержит любую инициативу по налаживанию и развитию отношений с любым государством мира", - подчеркнула Гречаный.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
24 июня, 19:50
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Майи Санду.
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Майя СандуИгорь ДодонГосдума РФМолдавияРоссияПолитика
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