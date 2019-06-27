Пассажиры разбившегося в Бурятии Ан-24 регистрируются на резервный борт

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Резервный борт, прилетевший за пассажирами сгоревшего в бурятском Нижнеангарске Ан-24, готовится к вылету в Иркутск, сообщили РИА Новости в аэропорту Нижнеангарска.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, четверо госпитализированы. Возгорание потушено.

"Самолет готовится к вылету в Иркутск. Прилетел самолет Ан-26 той же компании. Идет регистрация. Вылет будет по готовности судна", - сказал собеседник агентства.