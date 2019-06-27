Эксперт объяснил, почему санкции США против руководства Ирана нелогичны

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов рассказал, почему последние санкции США против руководства Ирана являются нелогичными.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи, его администрации и ряда военачальников. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Кроме того Вашингтон заявил о подготовке санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Ранее США ввели санкции против главы Корпуса стражей исламской революции генерала Сулеймани, а теперь – против еще трех военных лидеров КСИР, включая командующего ВВС.

По словам Кузнецова, объявление новых санкций новых США против ряда политиков Ирана является "абсурдным, если даже не сказать алогичным".

"Даже если предположить, что у Хаменеи есть какие-то большие финансовые активы, вряд ли он их хранит в американских или европейских банках, потому что иранцы за 40 лет санкций научены горьким опытом, что такие деньги на Западе хранить нельзя. Чем еще могут угрожать США? Не пустить его в Соединенные Штаты. Но после того как он стал верховным лидером в 1989 году, он ни разу не покидал Иран", - сказал Кузнецов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Эксперт отметил, что генералы КСИР тоже вряд ли когда-либо покидают территорию Ирана.

"Объявлять санкции в отношении министра иностранных дел (Зарифа) той страны, с которой вы гипотетически будете вести переговоры, это абсурдно, и это невыгодный шаг для самих американцев. Как они будут вести переговоры с Зарифом, которого не пускают на Запад? Кроме того, это повысило политические позиции Зарифа внутри Ирана. Не секрет, что в его адрес часто раздавалась критика в отношении того, что заключение СВПД было большой политической ошибкой, что он пошел на поводу у Запада. Сейчас Зариф получает лишний козырь: видите, я тоже враг Запада", - пояснил эксперт, говоря о подготовке санкций со стороны США против главы МИД Ирана.

Эксперт добавил, что сложно рационально объяснить введение новых санкций против руководства Ирана со стороны Вашингтона.