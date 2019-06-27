Захарова: Киеву нужны не задержанные моряки, а только шум вокруг них

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Киевским властям нужны не сами задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Киевским властям нужны не сами задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook

Ранее в среду пресс-служба МИД Украины сообщила, что МИД РФ запросил у Киева письменные гарантии того, что Украина продолжит уголовное преследование украинских моряков, задержанных в Черном море, согласно российскому законодательству. В украинском дипломатическом ведомстве сочли это предложение неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитета военных кораблей

МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля.

"Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года", - написала Захарова.

Она отметила, что "украинские моряки Киеву нужны исключительно в России" и используются "как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах".

"Наглядно мы сейчас это наблюдали в ПАСЕ, где несчастными моряками (а они действительно несчастные, раз их освобождение даже не захотели обсуждать) украинские депутаты прикрывались, чтобы только Россия не вернулась в Ассамблею", - добавила Захарова.