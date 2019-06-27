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РИА Новости
Культура

Первое издание "Золотого теленка" продали за миллион рублей

Вчера, 13:07
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© Фото : Аукционный дом 12й стулПервое издание Золотого теленка с автографами Ильфа и Петрова
Первое издание Золотого теленка с автографами Ильфа и Петрова
© Фото : Аукционный дом 12й стул
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первое издание "Золотого теленка" с автографами Ильи Ильфа и Евгения Петрова продано на аукционе за 1 миллион 100 тысяч рублей, конечная цена превысила стартовую в десять раз, сообщила пресс-служба аукционного дома.
Также было продано собрание сочинений Ильфа и Петрова с рисунками Константина Ротова в четырех томах (1938-1939 годы), с дарственной надписью Петрова писателю и сценаристу Георгию Николаевичу Мунблиту, оно обошлось новому владельцу в 440 тысяч рублей.
Оказались востребованы также автографы поэта Иосифа Бродского (110 тысяч рублей), актрисы Фаины Раневской (90 тысяч рублей), писателя Юрия Олеши (60 тысяч рублей), актрисы Клавдии Шульженко (32 тысячи рублей).
© Фото : Аукционный дом 12й стулВладимир Маяковский за бильярдным столом
Владимир Маяковский за бильярдным столом
© Фото : Аукционный дом 12й стул
Владимир Маяковский за бильярдным столом
Автограф Владимира Маяковского на его поэме "Владимир Ильич Ленин": "Тов. Сытину" (Петр Сытин – историк, краевед, знаток Москвы) ушел за 800 тысяч рублей. Уникальная фотография улыбающегося Маяковского за бильярдным столом (1928 год) ушла с молотка по стартовой цене в 90 тысяч рублей, хотя до торгов она считалась топ-лотом.
Револьвер Винсента Ван Гога на аукционе в Париже
19 июня, 20:30
Револьвер Ван Гога продали на аукционе в 8 раз дороже стартовой цены
1100000
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