Первое издание "Золотого теленка" продали за миллион рублей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первое издание "Золотого теленка" с автографами Ильи Ильфа и Евгения Петрова продано на аукционе за 1 миллион 100 тысяч рублей, конечная цена превысила стартовую в десять раз, сообщила пресс-служба аукционного дома.

Также было продано собрание сочинений Ильфа и Петрова с рисунками Константина Ротова в четырех томах (1938-1939 годы), с дарственной надписью Петрова писателю и сценаристу Георгию Николаевичу Мунблиту, оно обошлось новому владельцу в 440 тысяч рублей.

Оказались востребованы также автографы поэта Иосифа Бродского (110 тысяч рублей), актрисы Фаины Раневской (90 тысяч рублей), писателя Юрия Олеши (60 тысяч рублей), актрисы Клавдии Шульженко (32 тысячи рублей).