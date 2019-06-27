Южноафриканские пингвины в Московском зоопарке обзавелись потомством

"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.
"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.
Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.
Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.
Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.
Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.
Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.
Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.
Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.
Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.
Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.
Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.
Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.
Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.
"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.
Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.
Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.
Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.
Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.
Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.
Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.