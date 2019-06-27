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РИА Новости

Южноафриканские пингвины в Московском зоопарке обзавелись потомством

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПингвины в Московском зоопарке
Пингвины в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пингвины в Московском зоопарке . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Южноафриканские пингвины в Московском зоопарке обзавелись потомством, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
"В апреле у пары наших южноафриканских пингвинов Афры и Саймона вылупилось два птенца. Старший из них появился на свет 7 апреля, младший на два дня позже. Малыши были выкормлены специалистами нашего зоопарка вручную, и совсем скоро их ждёт воссоединение с сородичами", - говорится в сообщении.
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Птенцы получили имена Роббен и Нельсон. Сейчас им уже больше двух месяцев, с каждым днем они становятся все активнее и любознательней, а также приобретают больше самостоятельности.
"Совсем недавно Роббен и Нельсон перелиняли, сменив пух на оперение, пригодное для плавания. Сразу после этого пингвинята стали активно покорять водную стихию. И, что самое главное, научились ловко выпрыгивать из воды на берег. Обучение малышей проходило под неусыпным контролем орнитологов, которые следили за тем, чтобы птенцы стали правильно выходить из воды, сохраняя равновесие на скользком берегу", - говорится в сообщении.
Пингвины в Московском зоопарке
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С первого месяца жизни наши специалисты проводят с Нельсоном и Роббеном особые тренинги, во время которых пингвинята выполняют ряд задач. Все это необходимо, чтобы птицы были контактными, позволяли осматривать себя и при необходимости проводить ветеринарные процедуры.
Две недели назад их начали социализировать и постепенно готовить к переезду в большой общий вольер. В нем сейчас живут другие южноафриканские пингвины, а также пингвины Гумбольдта. В летние месяцы два этих вида делят один вольер с просторным бассейном, а вот на период размножения, который длится с декабря по начало апреля, пингвинов разделяют.
Посмотреть на пингвинов можно будет уже на следующей неделе около входа в "Дом птиц". -0-
"Пингвиний парад" в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.

Пингвины Гумбольдта в Московском зоопарке
1 из 8

"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.

Пингвины в Московском зоопарке
2 из 8

Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.

Пингвин в Московском зоопарке
3 из 8

Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.

Пингвины в Московском зоопарке
4 из 8

Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.

Пингвины в Московском зоопарке
5 из 8

Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.

Пингвины в Московском зоопарке
6 из 8

Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.

Пингвины в Московском зоопарке
7 из 8

Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПингвин в Московском зоопарке.
Пингвины в Московском зоопарке
8 из 8
Пингвин в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 8

"Парад" провели во Всемирный день пингвина, который отмечают 25 апреля.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 8

Пингвины прошли из внутреннего вольера в наружный по стометровому коридору на расстоянии вытянутой руки от гостей.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 8

Субантарктические пингвины любят холод и зиму проводят в наружном вольере.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 8

Летом птиц переводят во внутренний вольер, с кондиционером.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 8

Раньше такие акции проводили лишь за закрытыми дверями и не пускали на них посторонних.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 8

Сотрудники зоопарка рассказали о повадках и особенностях пингвинов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 8

Гости впервые смогли посмотреть, как пингвины и их киперы взаимодействуют друг с другом.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 8
Пингвин в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
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Московский зоопаркОбщество
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