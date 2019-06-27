МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Южноафриканские пингвины в Московском зоопарке обзавелись потомством, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"В апреле у пары наших южноафриканских пингвинов Афры и Саймона вылупилось два птенца. Старший из них появился на свет 7 апреля, младший на два дня позже. Малыши были выкормлены специалистами нашего зоопарка вручную, и совсем скоро их ждёт воссоединение с сородичами", - говорится в сообщении.

Птенцы получили имена Роббен и Нельсон. Сейчас им уже больше двух месяцев, с каждым днем они становятся все активнее и любознательней, а также приобретают больше самостоятельности.

"Совсем недавно Роббен и Нельсон перелиняли, сменив пух на оперение, пригодное для плавания. Сразу после этого пингвинята стали активно покорять водную стихию. И, что самое главное, научились ловко выпрыгивать из воды на берег. Обучение малышей проходило под неусыпным контролем орнитологов, которые следили за тем, чтобы птенцы стали правильно выходить из воды, сохраняя равновесие на скользком берегу", - говорится в сообщении.

С первого месяца жизни наши специалисты проводят с Нельсоном и Роббеном особые тренинги, во время которых пингвинята выполняют ряд задач. Все это необходимо, чтобы птицы были контактными, позволяли осматривать себя и при необходимости проводить ветеринарные процедуры.

Две недели назад их начали социализировать и постепенно готовить к переезду в большой общий вольер. В нем сейчас живут другие южноафриканские пингвины, а также пингвины Гумбольдта. В летние месяцы два этих вида делят один вольер с просторным бассейном, а вот на период размножения, который длится с декабря по начало апреля, пингвинов разделяют.