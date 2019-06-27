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РИА Новости

Эксперт прокомментировал снятие неприкосновенности с Атамбаева

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Лишением неприкосновенности экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву дают сигнал умерить амбиции, заявил РИА Новости заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.
Ранее в четверг парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности.
Грозин пояснил, что в экспертном сообществе Киргизии на данный момент существуют две точки зрения: "совершенно алармистская", согласно которой "такая активность не может быть просто демонстрацией, не может быть просто стремлением попугать Алмазбека Шаршеновича". Согласно мнению придерживающихся этой точки зрения, все делается для того, чтобы действительно  лишить Атамбаева иммунитета, завести на него уголовное дело и в конечном итоге удалить с политической арены Киргизии в заключение или в эмиграцию.
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Вторая точка зрения, по словам Грозина, заключается в том, что эти действия имеют "демонстрационный эффект".
"Действующая власть таким образом просто дает понять тому же Атамбаеву, что его активность по большому счету деструктивна, она ведет к расколку киргизского общества, она ведет к ущербу для политической системы и неплохо бы ему поумерить свою активность. Я все-таки склоняюсь к мнению о том, что... если бы стояла бы какая-то сверхзадача "закрыть" Атамбаева - все бы делалось быстрее", - сказал эксперт.
Он отметил, что "если бы такая цель стояла, он бы уже сидел".
"Поскольку он пока не сидит, и вся эта канитель длится уже полгода, видно, что скорее действующая власть, как мне кажется, склоняется ко второму варианту, то есть… Атамбаеву просто хотят дать понять, что ему необходимо умерить свои политические амбиции и вести себя спокойнее", - считает Грозин.
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Он добавил, что ответственность за эту "внутриэлитную эскалацию" лежит не только на действующей власти, но и на экс-президенте.
Эксперт также рассказал, к чему, по его мнению, может привести сложившаяся ситуация. "Если эти две непримиримые позиции будут и дальше находится в столкновении в отношении к друг другу, то все может кончиться для Атамбаева тюрьмой, а для Кыргызстана – очередным испытанием политической устойчивости и стабильности политической системы. Поскольку она весьма неустойчива и слаба, даже если не вспоминать о двух переворотах, которые там были весной 2005 и весной 2010 года, сама по себе эта система очень неустойчива в силу множества объективных и субъективных причин", - сказал он.
При этом, по мнению эксперта, в нынешних условиях договориться сторонам будет крайне сложно. "Благодаря обеим сторонам процесс зашел настолько далеко, что просто сесть поговорить, договориться, уже, наверное, будет очень и очень проблематично, если вообще возможно. Стороны сами себя загнали в эту ситуацию, теперь приходится принимать решения и той, и другой стороне исходя из текущей кризисной политической ситуации, а подобного рода решения, принятые в такой обстановке, они опасны дальнейшей эскалацией конфликта", - сказал Грозин.
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Эксперт добавил, что "если Атамбаева загонят в угол и перед ним реально будет маячить перспектива оказаться на нарах, то он, конечно, пойдет до конца, он будет собирать митинги, он будет собирать людей, сторонников, вполне возможно попытается перевести это противостояние в стандартную для Кыргызстана форму массовых беспорядков". По его мнению, у действующей власти есть два выхода: "идти до конца, открывать уголовное дело с явной перспективой того, чтобы либо заставить его эмигрировать, либо посадить", либо "каким-то образом договариваться".
"Второй вариант с каждым днем становится все менее и менее вероятным, все более трудно реализуемым", - заключил эксперт.
В минувший четверг парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.
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Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". В среду возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.
Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности.
В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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